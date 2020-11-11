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Kadın - Aile Kalan köfteyle ne yapılır? | Köfteli omlet tarifi
Kadın - Aile

Kalan köfteyle ne yapılır? | Köfteli omlet tarifi

Köfte nasıl değerlendirilir? Akşam yemeği için yaptığınız köfte arttığında kalanla ne yapsam nasıl değerlendirsem diye düşünüyor olabilirsiniz. Köfteyi kahvaltıda lezzetli bir omlete dönüştürebilirsiniz. Peki, köfteli omlet olur mu? | Köfteli omlet tarifi | Köfteli omlet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 08:57:00 -
Kalan köfteyle ne yapılır? | Köfteli omlet tarifi

Köfteli omlet yapılışı | Artan köfteyi ertesi gün domates sosuyla lezzetlendirip yiyebileceğiniz gibi kahvaltı için şahane bir lezzete dönüştürebilirsiniz. Peki, köfteli omlet nasıl yapılır?

Köfteli omlet tarifi

Malzemeler:

  • Köfte
  • 2-3 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet sivri biber
  • Tuz
  • Karabiber

Köfteli omlet nasıl yapılır?

Akşam yemeğinden kalan köfteleri dilerseniz bir bıçak yardımıyla ikiye bölün.

Bir tavaya tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.

Doğradığınız biberleri yağda soteleyin.

Ardından köfteleri tavaya alıp ısıtın.

Köfte miktarına göre 2-3 adet yumurtayı bir kaseye kırıp çırpın. Yumurta miktarının köfte sayısına göre artırabilirsiniz.

Isınan köftelerin üzerine yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Arzu ederseniz omletinizi taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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