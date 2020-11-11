Kalan köfteyle ne yapılır? | Köfteli omlet tarifi

Köfte nasıl değerlendirilir? Akşam yemeği için yaptığınız köfte arttığında kalanla ne yapsam nasıl değerlendirsem diye düşünüyor olabilirsiniz. Köfteyi kahvaltıda lezzetli bir omlete dönüştürebilirsiniz. Peki, köfteli omlet olur mu? | Köfteli omlet tarifi | Köfteli omlet nasıl yapılır?