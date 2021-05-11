“Kalan bir haftada, 3 ayı kazanalım”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan’da başlayan ve bir haftalık süresi kalan tam kapanma sürecini değerlendiren Avdagiç, “Tam kapanma sonrası açılmanın kıymetini bilmek zorundayız” ifadesini kullandı. Avdagiç, “17 Mayıs’ta büyük fedakarlıklarla açılacağımızı unutmamalıyız. O yüzden de her birimiz salgına karşı tedbirlerimizi artırıp, 5 bin vaka hedefinin altına inmeliyiz. Kalan bir haftada, 3 ayı kazanabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, 30 milyon turist hedefi için hep birlikte çalışılmasının önemine değinerek, “Şimdi ve 17 Mayıs’tan sonra eğer tedbirlere uymazsak, 40 bin, 50 bin vaka ile birlikte baş başa kalabiliriz“ uyarısında bulundu.