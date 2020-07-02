Kalabalığa ateş açıldı, ölü ve yaralılar var! Manisa'da husumetli iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi
Manisa'da husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Yaşanan kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Kalabalığa ateş açıldı
İlçeye bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nden yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. yanında bulunan av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı.
Kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler
Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (1994), E.Y. (47) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y. yaşamını yitirdi.
Suç aletiyle yakalandı
Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma, İ.P.'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.