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Yerel

Kalabalığa ateş açıldı, ölü ve yaralılar var! Manisa'da husumetli iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi

Manisa'da husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Yaşanan kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 09:09:00 -
Kalabalığa ateş açıldı, ölü ve yaralılar var! Manisa'da husumetli iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi

Manisa'nın Soma ilçesinde husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kalabalığa ateş açıldı

İlçeye bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nden yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. yanında bulunan av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı.

Kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiler

Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (1994), E.Y. (47) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y.  yaşamını yitirdi.

Suç aletiyle yakalandı

Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, İ.P.'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

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Yorumlar

mustafa

Bu tür haberleri sık sık duyar hale geldik. Mal canın yongasıdır anladık ancak bu kadar ileri gidilmemelidir. Şimdi giden iki can, ardı sıra birbirlerine düşman olan iki aile.Bundan sonra feriştahı gelse bu iş düzelmez artık. Yazıktır günahtır. Yapmayın etmeyin. Bu dünya gelip geçici. Dünya malı için değmez beyler.Gerçek hesap gününde hesap veremezsiniz.
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