Kakule nedir? Kakulenin faydaları ve kullanım alanları neler, nerelerde kullanılır? İşte hakkında kısa bilgiler

Kakulede bulunan mineraller; Kalsiyum, potasyum, magnezyum. İhtiyaca göre taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilen kakulenin, birden fazla kullanım şekli ve alanı bulunuyor. Baharat olarak kullanılan kakulenin; sindirim sistemi sağlığına, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve cilt sağlığına faydaları vardır.

Kakule nedir ne işe yarar?

Baharat olarak kullanılan kakulenin; sindirim sistemi sağlığına, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve cilt sağlığına faydaları vardır. Kakule, vücutta oluşan toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla mücadele eder.

Kakulenin Faydaları;

-Kanser için şifalı bir bitkidir.

-Sağlıklı hücrelerin sayısının artmasını sağlar.

-Karaciğeri korur.

-Sindirim sistemini rahatlatmayı sağlamaktadır.

-Hazmı kolaylaştırır.

-İdrar ve gaz söktürücüdür.

-Bağırsak parazitlerini önler.

-Mide için çok faydalıdır.

-Mide ağrılarını geçirmeyi sağlamaktadır.

-Migren tedavisinde kullanılmaktadır.

-Reflüye iyi gelmektedir.

-Mide bulantılarını geçirmektedir.

-Alkol kullanan kişilerin alkol kokusunu geçirir.

-Ağız kokularını geçirir.

-İştah açıcı özelliğe sahiptir.

-Solunum yolları hastalıkları için faydalıdır.

-Zihni güçlendirmeyi sağlamaktadır.

Kakule Nasıl Kullanılır? Kakule Kahvesi ve Kakule Çayı Nasıl Yapılır? Kakule nedir, Nasıl kullanılır?

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Özellikle et yemeklerine lezzet vermesi ve diğer baharat karışımlarında kullanılmasıyla bilinir.

Kakule bildiğimiz çay içerisine katılırsa çok güzel bir aroma vermektedir. Üç dört tane kakule tanesi bir demlik çay içerisine atılırsa mükemmel bir aroma vermektedir.

Ayrıca, kahve içerisine de atılmaktadır. Kakule Kahvesi adı verilen bu kahvenin yapımının normal kahve yapımından bir farkın yoktur. Tek kişilik bir kahve için 1-2 adet kakule havanda dövülür ve kahve ile karıştırılarak cezvede pişirilir. Piştikten sonra isteğe göre gül suyu ilave edilerek servis edilir.

Ayrıca, pilavlarda, reçel yapımında kullanılır.

Not: Kakuleyi alırken, dövülmemiş normal tohum şekilde almanız önerilir. İhtiyaç duydukça bu tohumları havanda ezip kullanabilirsiniz.

Kakulenin Zararları Var mıdır?

Safra taşı olan kişilerin ve midesinde ülser, gastrit gibi hastalıkları olan kişiler tarafından tüketmesi önerilmemektedir. Emzirme döneminde olan annelerin ve hamile bayanların da kakule tüketmemeleri gerekmektedir. On iki parmak bağırsağı rahatsızlığı bulunan kişilerin de bu bitkiyi kullanmaları önerilmektedir.



Kakulenin Zararları Nelerdir?

Kakule bitkisinin bilinen çok önemli yan etkisi bulunmaz. Ancak kakule tüketilmeden önce uzmanlara danışılması gerekebilir. Özellikle çeşitli alerjik rahatsızlığı olanlar ve ağır hastalıkları bulunanların uzmanlara danışmadan tüketmeleri önerilmez.

Bununla birlikte, her gün kakule tüketilmesi halinde çeşitli yan etkileri görülebilir. Mide sorunları, ishal, kabızlık, baş ağrısı aşırı kakule bitkisi tüketimiyle birlikte meydana gelebilecek olası yan etkilerdir.

Kakule Türkiye'de nerede yetişir?

Türkiye'de nerede yetişir diye merak edenler için üzülerek cevap veriyoruz; kakule bitkisi maalesef ki Türkiye'de yetişmiyor.

Evde kakule nasıl yetiştirilir? Kakule fidanı nasıl yetiştirilir?

Kakule Bitkisi;

Nemli toprakta, ılık ve güneş ışığının mümkün ise filtrelendiği bir ortamda yetiştirilmelidir. Kakule soğuk ortamlara dayanamaz. -3 derecenin altında ki soğuklardan korunmalıdır. Isı seven bir bitki olan kakule, 20-25 ° C'lik bir yazlık sıcaklıkta ve kış mevsiminde, 12-15 ° C'de iyi gelişme gösterir.