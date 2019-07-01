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Kaktüs suyu içmek faydalı mı? Kaktüs suyu nerede bulunur?

Kaktüs bitkisinden elde edilen su adeta şifa dağıtıyor. Peki, lezzetli ve sağlıklı olan kaktüs suyu nerede bulunur?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
Kaktüs suyu içmek faydalı mı? Kaktüs suyu nerede bulunur?

Sağlıklı beslenme akımı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu trend sayesinde son beş yıldır yeni yeni şeyler öğrenir olduk. Bunda sosyal medyanın da büyük bir etkisi var. Dünyanın öbür ucunda meşhur olan ve sağlığa faydalı olduğu söylenen bir meyve veya içecek kısa sürede ülkemizde ilgi görmeye başlıyor. Hal böyle olunca söz konusu ürünlerin satışı için birçok kişi sanal mağazaları ziyaret etmeyi tercih ediyor. Çünkü ülkemizde yetişmeyen gıdaları bulmak öyle kolay ve ucuz bir yöntem değil.

Popüler oldu

Meksika ve ABD'de senelerdir tüketilen kaktüs suyu son zamanlarda bir hayli popüler oldu. Kaktüs suyunu popüler eden ise hem lezzeti hem de sağlık açısından son derece yararlı olması. Peki, kaktüs suyunu bu kadar özel kılan faydalar nelerdir?

Diyabet tedavisinde tercih ediliyor

Kaktüs suyu Meksika'da onlarca yıldır diyabet tedavisinde kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu geleneksel tedavi yönteminin doğruluğunu ortaya koydu. Ayrıca kaktüs suyu ülser tedavisinde de sıklıkla tercih ediliyor.

Kolesterolü düşürüyor

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kaktüs suyunun kötü kolesterolü düşürdüğü tespit edilmiştir.

Metabolizmayı hızlandırıyor

Kaktüs suyunun kalorisi bir hayli düşüktür. Bur bardak kaktüs suyu yaklaşık 15 kaloridir. Kaktüs suyu içeriği nedeniyle tokluk hissini arttırır ve metabolizmanın hızlanmasına yardım eder.

Bağırsak problemine son

Meksika'da yüzlerce yıldır kaktüs suyu bağırsak problemi yaşayanlarca tüketilmiştir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kaktüs suyu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kanseri önler

2009 yılında yapılan bilimsel bir çalışma kaktüs suyunun içeriğinde yer alan vitamin ve minarellerin kanser hücrelerinin vücutta tutunmasını güçleştirdiğini kanıtlamıştır.

Kaktüs suyu nerede bulunur?

Ülkemizde kaktüs suyunu bulmak biraz zorlu bir iştir. Bunun için online alışveriş sitelerini tercih edebilirsiniz. Yurt dışından geldiği içinse kaktüs suyu biraz cep yakabilir.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
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