Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet
Birkaç yıldır hayatımızda olan, fakat gönlümüzde çok güzel bir yere taht kurmuş tatlı: Waffle22 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Çikolatanın ağırlığından uzak durmak isteyen ama canı waffle çekenler için, çikolata tadında bir tarif. Lezzetiyle damaklarınıza yer edinecek ve dilerseniz meyveleriyle dahada masumlaşacak bir tatlı kendisi..
Malzemeler
- 1,5 su bardağı süt
- 3 yumurta
- 3 yemek kaşığı kakao
- 2,5 - 3 su bardağı un
- 5 dolu yemek kaşığı şeker
- bir tutam tuz
- 60 gr tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- vanilya
- kabartma tozu
Üzeri için;
- Çilek
- Çikolata parçacıkları
- Beyaz çikolata
- Pudra şekeri
Yapılışı
Öncelikle yumurtayı sarısından ve beyazından ayırın.
Beyazları tuzla, kar gibi olana kadar; sarısını şekerle köpük köpük olana kadar çırpın.
Sarısının içine karıştırırken; erimiş tereyağı, sıvıyağı, sütü ilave edin.
İyice karıştıktan sonra; un, vanilya, kakao ve kabartma tozunu da içerisine ekleyip topaklar gidinceye kadar karıştırın.
En son içerisine yumurta beyazını yavaş yavaş ve söndürmeden karıştırın.
- Un, kakao ve yumurta farklılık göstereceği için, unu dikkatle ekleyin. Kıvamı, kek hamuruna benzeyecektir.
Fırça yardımıyla hafifçe yağladığınız waffle makinasında, altı ve üstü kızarana kadar pişirin.
Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
YORUM YAZ