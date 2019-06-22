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Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Birkaç yıldır hayatımızda olan, fakat gönlümüzde çok güzel bir yere taht kurmuş tatlı: Waffle

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Çikolatanın ağırlığından uzak durmak isteyen ama canı waffle çekenler için, çikolata tadında bir tarif. Lezzetiyle damaklarınıza yer edinecek ve dilerseniz meyveleriyle dahada masumlaşacak bir tatlı kendisi..

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı süt
  • 3 yumurta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 2,5 - 3 su bardağı un
  • 5 dolu yemek kaşığı şeker
  • bir tutam tuz
  • 60 gr tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • vanilya
  • kabartma tozu

Üzeri için;

  • Çilek
  • Çikolata parçacıkları
  • Beyaz çikolata 
  • Pudra şekeri

Yapılışı

Öncelikle yumurtayı sarısından ve beyazından ayırın. 

Beyazları tuzla, kar gibi olana kadar; sarısını şekerle köpük köpük olana kadar çırpın.

Sarısının içine karıştırırken; erimiş tereyağı, sıvıyağı, sütü ilave edin.

İyice karıştıktan sonra; un, vanilya, kakao ve kabartma tozunu da içerisine ekleyip topaklar gidinceye kadar karıştırın.

En son içerisine yumurta beyazını yavaş yavaş ve söndürmeden karıştırın.

 - Un, kakao ve yumurta farklılık göstereceği için, unu dikkatle ekleyin. Kıvamı, kek hamuruna benzeyecektir.

Fırça yardımıyla hafifçe yağladığınız waffle makinasında, altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
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