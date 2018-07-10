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Kaju hangi hastalıklara iyi gelir?

Kajunun yapısında bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi gelen özellikleri bulunur. Bu nedenle de düzenli olarak tüketilmesi faydalıdır.

10 Temmuz 2018 Salı 00:28
Kaju hangi hastalıklara iyi gelir?

Kaju yapısında iyi oranda K vitamini bulundurur. Böylelikle kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve kanamalı hastalıklar karşısında insanlara fayda sağlar.
Yapısında bulunan flavonol adlı bileşen sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını ve gelişmesini engelleyici özelliker gösterir.

Özellikle yapısında bulunan bakır minerali sayesinde kolon kanseri karşısında oldukça etkilidir.

İçeriğinde bulunan magnezyum minerali sayesinde yüksek kan basıncının oluşmasını engeller. Bu nedenle de hipertansiyon problemi yaşayan kimselere kaju tüketmeleri tavsiye edilir.

Kajunun bir diğer faydası da safra taşı oluşumunu engellemektir. Düzenli olarak kaju yenmesi safra taşı oluşumunu %25 oranında azaltır.
Kalp sağlığını koruyucu etkileri bulunur.

Ayrıca, yapısında bulunan bakır minerali sayesinde saç sağlığına da olumlu etkiler yapar. Saç dökülmesini engellediği gibi saçların daha siyah olmasına da yardımcı olur.

Yapısında bulunan E vitamini sayesinde cilt enfeksiyonlarına ve mantarlara karşı olumlu etkiler gösterir. Ayrıca cilt üzerinde meydana gelen sivilce ve aknelere karşı kaju yağının kullanımı tavsiye edilir.

Kajunun faydalarının yanı sıra bazı durumlarda zararları da olabilir. Özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde kaju tüketiminin yapılmaması önerilir. Ayrıca, bazı kişilerde kaju alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Bu kişilerin de kaju tüketimi yapmaması gerekir. Bunlara ek olarak kaju tüketiminin yüksek miktarlarda yapılması kan şekerini arttırır. Bu nedenle de diyabet problemi yaşayan kişilerin bu duruma dikkat etmeleri gerekir.

Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Ayrıca, kan şekerini yükselttiği için ameliyat olacak olan kişilerin ameliyata 2 hafta kala kaju tüketimini kesmeleri gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:28
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