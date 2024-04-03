Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal

Saçlar insanın olmazsa olmazından biridir ve belkide en önemlisidir. Erkekler ve kadınlar saçlarının her zaman güzel gözükmesini isterler. Kimse lekeli ve cansız bir saça sahip olmak istemez.

Tabi bazen saç rengimizden sıkılabiliriz veya saçlarımız beyazlayabilir ve eski saç rengimize dönmek isteyebiliriz.

Bir çok boya vardır ama bildiğimiz gibi hepsinde kimyevi vardır. Bu kimyevi sadece saçımıza değil sağlığa da zarar verir. O yüzden son zamanlarda doğal saç boyalarına ilgi artmıştır. Beyaz saçları kapatmak için uygun bir yöntem olmadığı söyleniyor. Beyaz saçların gitmesi için bir kaç kullanımdan sonra sonuç verdiği söyleniyor.

Özellikle kadınların karşılaştığı çok yaygın bir saç sorunu, şakak çevresindeki saçların dökülmesidir. Bu sorunla uğraşırken saçlarınızı topuz veya at kuyruğu yapmak gibi basit saç modelleri endişe konusu haline geliyor. Ancak şakaklardaki saç dökülmesiyle baş etmek sandığınız kadar zor değil.

Bu uygulama sayesinde hem saçınızı boyayacak hem de saç dökülmesini engelleyeceksiniz.

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Kahve ile nasıl saç boyanır?

Malzemeler :

Kahve sert olmalıdır o yüzden filtre kahve, çifte kavrulmuş veya espresso bir türk kahvesi seçmelisiniz.

Saç kremi

Havlu

Lavanta Yağı isteğe göre

Malzemeler az ve herkesin evinde bulunan malzemelerdir. Lavanta yağı güzel koku vermesi için ama illada kullanılması gerekmez. Önemli olan malzeme tabi ki kahve.

Yapılışı

*Kahve yapar gibi hazırlayarak başlıyoruz. Kahvenin kıvamı koyu olacağı için örneğin bir bardak suyun içine 2 yemek kaşığı kahve koyarak hazırlayın ve doğal kahve dışında şeker ilave etmeyin.

*Kahve piştikten sonra ocaktan alın ve soğuması için bırakın.

*Bazen kahve telvesi de kullanılabiliyor ama bugün verdiğimiz yöntem telvesi değil kahvenin suyu ile yapılan bir yöntemdir.

Üstünüz başınız kahve olmasın diye boynunuza havlu koyun.

*Soğuyan kahve suyunu kaba boşaltın ve 3 yemek kaşığı saç kremi ve isteğinize göre lavanta yağı koyarak karıştırın.

*Saçınıza masaj yapar gibi sürün. Saçınızın her bir noktasına eşit gitmesi için tarak ile saçınızı tarayın.

*Saçları toplayıp saç bonesi koyarak 1 saat bekleyin.

*Sonra saçınızı sadece su ile yıkayın. Durularken şampuan kullanmayın Sadece su ve kahvenin saçınızdan akmasını sağlayın.

*Saçlar kuruduktan sonra tamamdır. bir kaç gün sonra şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Bu uygulama kumral saçlara daha çok uygundur sarı ve beyaz saçlarda etkili olmaz.

Kahve ile başka neler yapılabilir?

Yaşam alanını serinletmek için…

Bir poşetin içine koyabileceğiniz kahve telvesi, kahve veya çekirdeği odanızda güzel bir koku olmasını sağlayacaktır.

Kötü kokulardan kurtulmak için…

Kabın içinde buzdolabına koyunca kokuları yok edecektir. Soğan veya balık kokusununda elinizden çıkması için kahve ile ovup durulamak yeterlidir.

Kokuları ayırt etmemizde de yardımcı olur parfüm kokularını bir müddet sonra ayırt edemeyiz kahve koklayınca koku duyunuz tekrar başa dönecektir.

Sivrisinek ve karıncalar…

Yazın karınca ve sivrisinekler bizi rahatsız ederler özellikle de sivrisinekler kahve dumanından nefret ederler. Bir kabın içerisinde yakılacak kahve sivrisinekleri uzaklaştıracaktır.

Karıncalar için ise bulundukları yere kahve koymanız onları oradan uzaklaştıracaktır.

Parlak saçlar için…

Parlak saçlar için ise içtiğimiz kahveye benzer bir şekilde hazırlamamız gerekir. Odanın sıcaklığında kahve telvesini ve suyu karıştırın.

Saçınızı yıkadıktan sonra bu karışımı saçınıza sürün ve 20 dakika bekleyin. Saçınızı yıkadığınız zaman parladığını göreceksiniz.

Cilt bakımı için…

Kahve güçlü bir antioksidandır. Cilt güzelliğine kullanmak için ise türk kahvesi telvesinin içine süt koyun ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. iltihaplı sivilcelere sürüp 20 dakika bekleyin ve yıkayın. Düzenli şekilde kullandığınızda bu yöntem sayesinde sonsuza dek sivilcelerden kurtulabilirsiniz.