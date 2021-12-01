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Sağlık Kahveyi sakın böyle içmeyin! Uzman doktordan çok önemli uyarı
Sağlık

Kahveyi sakın böyle içmeyin! Uzman doktordan çok önemli uyarı

Doçent Doktor Özlem Bozkaya, kahveye ilaveten katılan kremaların ve hazır kahvelerin süt içermediğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:41:00 -
Kahveyi sakın böyle içmeyin! Uzman doktordan çok önemli uyarı

Kahve, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor.

Kahve tüketiminin insan sağlığı açısından bazı yararları olsa da aşırı tüketilmemesi gerekiyor. Kahveden çok, kahveye konulan yan ürünlerin tamamen zararlı olduğu belirtiliyor.

Kahve kremaları ve beyazlatıcılarının, sütle uzaktan yakından ilgisi yokmuş. Uzmanlar, kahvenin sütle tüketilmesi uyarısında bulunuyor.

Son yıllarda popüler olan süt tozu, vanilya, karamel gibi katkı maddeleri kahvenin bu yararlı etkisini yok edip kalorisi yüksek bir içecek haline gelmesine yol açıyor.

Doçent Doktor Özlem Bozkaya sosyal medya hesabından kahveye katılan kremalarla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu.

Bozkaya, kahveye ilavaten katılan krema ve süt tozlarının zararlı olduğunu ifade ederek "Kahve kreması olarak satılan tozların içerikleri: glukoz şurubu, emülgatör,renklendirici,topaklanma önleyici vs zararlı olduğu bilinen bir sürü madde. Kahveyi sütlü seviyorsanız süt koyabilirsiniz ikisi, üçü bir arada kahveler bildiğiniz sütlü kahve değil" ifadelerini kullandı.

 

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