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Yerel Kahverengi kokarcanın baş belası doğaya salındı
Yerel

Kahverengi kokarcanın baş belası doğaya salındı

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Kahverengi kokarcanın baş belası doğaya salındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kahverengi kokarcaya karşı ormanlık alana 5 bin adet samuray arısı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü tarafından üretilen ve kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, İnebolu ve çevre ilçelerde toplam 5 bin adet samuray arısı (Trissolcus japonicus) doğaya bırakıldı.

 

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Evrenye Merkez ile çevre köylerdeki fındık bahçelerine samuray arılarının salınımı yapıldı. Biyolojik mücadele yöntemiyle gerçekleştirilen uygulamanın, kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Son yıllarda başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca, kış aylarında ev ve iş yerlerine girerek vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Zararlıyla mücadelede kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı amaçlayan samuray arısı ise kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelliyor ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor.

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