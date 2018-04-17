Kahvenin içine karbonat atınca ne oluyor?

İşte bir gelin kayınvalidesinden gördüğü taktik karşısında bugüne kadar çoğumuzun bilmediği bir şey öğreniyor...

Kahveyi pişirmeden önce içine bir miktar karbonat atmak

Meghan Splawn'ın kayınvalidesinden gördüğü garip yöntem çok basit bir işlemden ibaret aslında: Filtre kahveyi demlemeden önce toz halindeki kahvenin üzerine bir tutam karbonat atmak ve ardından demlenmeye bırakmak.Meghan, bunu ilk gördüğünde tıpkı sizin gibi epey bir şaşırmış haliyle. Kayınvalidesine neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda da "midemi rahatlatıyor ve kahveyi daha kolay sindirilebilir bir hale getiriyor" cevabını almış.

Kahvenin asidik özelliği hassas mideler için çok zararlı

Meghan, kayınvalidesinin uyguladığı bu yöntemin ne kadar işe yarar olduğunu araştırmaya başladığında ilk karşısına çıkan şey, kahvenin asidik özelliği oluyor. Kahveye demlenirken ayrı bir parlaklık sağlayan, hatta kahvenin hoş bir tat almasında önemli rolü olan bu asidik özelliğin o kadar da masum olmadığını öğrenmesi uzun sürmüyor.

Çünkü kaliteli bir kahve çekirdeği için bu özellikler büyük bir artı sağlayabilirken, özellikle aşırı koyu renkte, fazla kavrulmuş ve ucuz çekirdeklerde bu asidik özellik, büyük zararlar verebiliyor. Bu zarardan en çok etkilenenlerse hassas bir mideye sahip olanlar ve günde bir bardaktan fazla kahve içenler oluyor.

Mideyi rahatlatmak için karbonat işe yarar mı: Kahvenin asidik özelliği, karbonat gibi bir alkali sayesinde dengeleniyor

Kahvenin asidik özelliği, karbonat sayesinde gerçekten etkisiz hale gelebiliyor. Çünkü karbonat, bazik özellikler gösterdiğinden bir alkali sayılıyor. Bu da karbonatın asiditeyi azaltmak, dengelemek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Peki, tadında bir değişiklik olur mu: Karbonat, kahvenin tadında pek fark edilebilir bir değişiklik yapmıyor

Bir sürahi dolusu filtre kahve için 1/4 çay kaşığından fazla olmayacak şekilde karbonat kullanmak yeterli oluyor. Bu kadarcık karbonat, elbette kahvenin tadında köklü bir değişikliğe sebep olmuyor, hatta varlığıyla yokluğu arasındaki fark, tat açısından fark edilemiyor.

Ancak, sert kahveler içmeyi seviyorsanız karbonatın kahvenin sertliğini azalttığını ve üzerinde bir parça köpük oluşmasına neden olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Geldik en önemli kısma: Türk kahvesi yaparken karbonat kullanılır mı?

Buraya kadar anlattıklarımız filtre kahve için geçerliydi, peki ya söz konusu kahve Türk kahvesi olunca ne oluyor?

Belki daha önce duymuş, hatta bizzat uygulamışsınızdır. Türk kahvesi yaparken içine bir tutam karbonat koyanlar da hiç de az değil. Üstelik çoğu insan bunu sadece kahve daha bol köpüklü olsun diye yapıyor.

Karbonat konulan kahvenin asidik özelliklerinin azaldığını, bu sayede içiminin daha yumuşak bir hal aldığını da tekrar etmeden geçmeyelim.