  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bağdat’a mektupla ilettiler! Türkiye, Irak’tan 950 milyon $ istedi

Çaktırmadan cinsiyet vurgusu! Berna Laçin’den milli takıma çirkin sözler

Liyakatten anladığın bu mu Ekrem! İBB terör saçıyor!

Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

MSB'den açıklama! Taciz ateşi açtılar öldürüldüler

Ekrem uyuma işini yap! 5 gündür ses seda yok

Müjde gibi müjde geldi! Türkiye'ye 100 yıl boyunca yetecek! Bu haber herkesi havalara uçuracak

Mehmet Metiner, "Maalesef" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu! "Olmaz öyle şey" dedim, yanılmayı çok istedim ama…

Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle

OVP’de ortaya çıktı! Onbinerce kişiye hem iş hem yüksek maaş geliyor
Kadın - Aile Kahveli çikolatalı kek: günlük çay saatlerinin vazgeçilmezi! Bugün ne pişirsem diyenler için işte o
Kadın - Aile

Kahveli çikolatalı kek: günlük çay saatlerinin vazgeçilmezi! Bugün ne pişirsem diyenler için işte o

Yeniakit Publisher
2023-09-10 18:37:00 - 2023-09-10 19:23:30
Kahveli çikolatalı kek: günlük çay saatlerinin vazgeçilmezi! Bugün ne pişirsem diyenler için işte o

Avrupalı kadınlar yapıyor! Misafirlerinize çayın yanında sunabileceğiniz hızlı ve lezzetli kek tarifimizi kaçırmayın! Evinizdeki temel malzemelerle puf puf kabaran Kahveli çikolatalı kek. Hafta sonu sofrasında birbirinden lezzetli yemeklere yer verin.

Kahveli Çikolatalı Kek Tarifi İçin Malzemeler

Kek için

4 yumurta
1, 5 su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı kakao
40 gr benmari usulü eritilmiş bitter çikolata
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
Krema için

3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı un
6 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı çözülebilir kahve (3- 4 yemek kaşığı sıcak suda çözdürülecek)
1 paket krem santi (1 su bardağı sütle köpürtülecek)
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için

1, 5 su bardağı soğuk süt
1, 5 yemek kaşığı çözulebilir kahve (Az sıcak su ile çözdürün)
2 yemek kaşığı şeker
Üzeri için

Kakao çikolata rendesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahveli Çikolatalı Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Kreması için=tencereye süt ,nişasta un çözülmüş kahve ve şeker alınır, karıştırılır.
Ocağa alınır kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir.
Ocaktan alınır içerisine vanilya eklenir karıştırılır. Kabuklanmaması için ara ara karıştırılarak soğutulur.
Soğuyan kremanın içerisine köpürtülmüş kremşanti eklenerek mikserle 5 dk çırpılır. Buzdolabında dinlendirilir.
Kek için=karıştırma kabına yumurta ve toz şeker alınır. Mikserin yüksek devrinde 5 – 6 dk çırpılır.
Sıvıyağ su ve eritilmiş çikolata eklenerek karıştırılmaya devam edilir.
Elenmiş un, kakao, vanilya ve kabartma tozu ilave edilerek spatula ile yumurtaları söndürmeden karıştırılır.
Yağlanıp unlanmış dikdörtgen borcama kek harcı dökülür.
Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20 25 dk pişirilir. Fırından çıkarılır 10 dk dinlendirilir.
Bu arada şerbeti hazırlanır.Şerbeti için= süt, çözdürülmüş kahve ve şeker kaseye alınır karışıtırılır.
Kekin üzeri kürdanla delinir ve şerbet her yerine gezdirilir. Soğumaya bırakılır.
Soğuyan kekin üzerine kahveli krema spatula ile yayılır ve dilimlenir üzerine kakao elenir ve rende çikolata serpilir.Buzdolabında en az 4 saat dinlendirildikten sonra servis edilir.

Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...
Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...

Kadın - Aile

Çöp diye atıyorduk, saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı: Ceviz birçok derdi sona erdirdi! Meğer...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23