Kahveli çikolatalı kek: günlük çay saatlerinin vazgeçilmezi! Bugün ne pişirsem diyenler için işte o

Kahveli Çikolatalı Kek Tarifi İçin Malzemeler

Kek için

4 yumurta

1, 5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı kakao

40 gr benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Krema için

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı çözülebilir kahve (3- 4 yemek kaşığı sıcak suda çözdürülecek)

1 paket krem santi (1 su bardağı sütle köpürtülecek)

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için

1, 5 su bardağı soğuk süt

1, 5 yemek kaşığı çözulebilir kahve (Az sıcak su ile çözdürün)

2 yemek kaşığı şeker

Üzeri için

Kakao çikolata rendesi

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Kahveli Çikolatalı Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Kreması için=tencereye süt ,nişasta un çözülmüş kahve ve şeker alınır, karıştırılır.

Ocağa alınır kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir.

Ocaktan alınır içerisine vanilya eklenir karıştırılır. Kabuklanmaması için ara ara karıştırılarak soğutulur.

Soğuyan kremanın içerisine köpürtülmüş kremşanti eklenerek mikserle 5 dk çırpılır. Buzdolabında dinlendirilir.

Kek için=karıştırma kabına yumurta ve toz şeker alınır. Mikserin yüksek devrinde 5 – 6 dk çırpılır.

Sıvıyağ su ve eritilmiş çikolata eklenerek karıştırılmaya devam edilir.

Elenmiş un, kakao, vanilya ve kabartma tozu ilave edilerek spatula ile yumurtaları söndürmeden karıştırılır.

Yağlanıp unlanmış dikdörtgen borcama kek harcı dökülür.

Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20 25 dk pişirilir. Fırından çıkarılır 10 dk dinlendirilir.

Bu arada şerbeti hazırlanır.Şerbeti için= süt, çözdürülmüş kahve ve şeker kaseye alınır karışıtırılır.

Kekin üzeri kürdanla delinir ve şerbet her yerine gezdirilir. Soğumaya bırakılır.

Soğuyan kekin üzerine kahveli krema spatula ile yayılır ve dilimlenir üzerine kakao elenir ve rende çikolata serpilir.Buzdolabında en az 4 saat dinlendirildikten sonra servis edilir.