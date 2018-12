Kahveler Turkcell Platinum’dan

Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, müşterilerinin keyfine kahve katıyor. Her ay fizy’den 5 şarkı dinleyen, Dergilik’ten 5 dergi okuyan ve TV+’dan 5 farklı günde 5’er dakika TV izleyen her müşteri Turkcell Platinum’un Dijital Şampiyonları olarak Caribou Coffee’den bir kahve ile ödüllendiriliyor. Kahve ayrıcalığından yararlanmak için, Turkcell Platinum uygulamasındaki “Kahve Keyfiniz Platinum’dan” sayfasında yer alan kahve bardağına tıklayarak çekirdekleri takip etmek yeterli olacak.