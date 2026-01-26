  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Ocak 1948: Kazım Karabekir Paşa'nın vefatı (Milli Mücadele kahramanlarından) Ülkeyi sarsan olay! Çin'de nükleer deprem! Özel hastane skandalı! 48 saatte iyileşecek dediler, babasının kucağında can verdi! İran'da çığ felaketi! Grönland krizi derinleşiyor! Kuzey Kutbu’nda yeni cephe Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz! Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Dünya Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı
Dünya

Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürüldüğü olaylarla ilgili Donald Trump yönetimi ve yetkililerinin halka "yalan söylediğini" savundu.

Clinton, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki olayları "ABD'de yaşanacağını asla düşünmediği korkunç sahneler" şeklinde nitelendirdi. 

Aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin maskeli federal kolluk kuvvetleri tarafından evlerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan alındığını belirten Clinton, barışçıl protestocular ve kolluk kuvvetlerini izleme ve belgelemeye yönelik anayasal haklarını kullanan vatandaşların gözaltına alındığını, dövüldüğünü, biber gazına maruz kaldığını ve hatta vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Clinton, "Daha da kötüsü, yetkililer bize her fırsatta yalan söylediler, kendi gözlerimizle gördüklerimize inanmamamızı söylediler ve yerel yetkililerin soruşturmalarını engellemek de dahil giderek daha agresif ve düşmanca taktikler uyguladılar." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayların "kabul edilmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Clinton, yaşananların "önlenebileceğini" vurguladı.

Clinton, Amerikan halkına demokrasiyi yeniden sahiplenme ve temel özgürlüklerden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. 

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti. 

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Dünya

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Minnesotalı Yargıç ICE'a kafa tuttu
Minnesotalı Yargıç ICE'a kafa tuttu

Dünya

Minnesotalı Yargıç ICE'a kafa tuttu

Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak
Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

Dünya

Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23