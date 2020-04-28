Kahvehaneye çevrilen evde 8 kişi suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kahvehaneye çevirdikleri bir evde iskambil oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, bir ikametten gelen sesler üzerine sokakta düdük çaldı.

Bunun üzerine ellerindeki oyun kağıtlarını evin bahçesine atarak dışarı koşan iki kişi, bekçiler tarafından yakalandı. Evde yapılan incelemede içeride 6 kişi daha bulundu.

Polis tarafından ikamet içerisinde yapılan aramada, iki ayrı oyun masası kurulan evin kahvehane gibi kullanıldığı ve farklı mahallelerden gelen kişilerin burada iskambil oynadıkları belirlendi.



Yemek için toplandıklarını öne süren kişiler işlem yapılmak üzere maske taktırılarak Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Evde bulunan 8 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.