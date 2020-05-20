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Kahvehanede yakalanan 13 kişiye işlem yapıldı

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarının kapatılması kararını ihlal eden dernek adı altında açılan kahvehanede yakalanan 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:17:04 -
Kahvehanede yakalanan 13 kişiye işlem yapıldı

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarının kapatılması kararını ihlal eden dernek adı altında açılan kahvehanede yakalanan 13 kişiye idari işlem uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki dernek adı altındaki adreste şahısların bir araya gelerek kağıt ve okey oynadığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese gitti. İsimsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 13 kişiye, "Hıfzısıhha Kanunu tedbirlerine uymamaktan" idari işlem yapıldığı bildirildi.

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