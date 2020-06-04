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Aktüel

Kahveci astı, müşterileri şaşkınlıkla okudu: “Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde veresiye borçlarını toplayamayan kahvehane işletmecisi, borç yapmak isteyen duyarsız müşteriye duvara astığı yazıyla, ‘Veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür’ mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:36:35 -
Kahveci astı, müşterileri şaşkınlıkla okudu: “Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde veresiye borçlarını toplayamayan kahvehane işletmecisi, borç yapmak isteyen duyarsız müşteriye duvara astığı yazıyla, ‘Veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür’ mesajını verdi. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, yazıyı şaşkınlıkla okudu.


Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde Evladı Fatihan Karacaoğlu Kıraathanesi’ni işleten Levent Altın, 7 bin lira borç yapan müşterisine dikkat çekmek amacıyla duvara yazı astı. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, “Veresiyeciler, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür. Hesaplarınızı ödeyin ve bir daha da teklif etmeyin” şeklinde kağıttaki mesajı şaşkınlıkla okudu. Yazıya yorum yapan bir müşterisi ise, “İyi yapmışsın, çok güzel olmuş” dedi.



"Korona günlerinde bile borcunu ödeyen olmadı"


Kahveci Altın, “Korona virüs süreci öncesinde yaklaşık 7 bin liraya yakın veresiyemiz vardı. Biz de kendi çapımızda esnaf olarak müşterimizi idare etmeye çalışıyorduk. Fakat Covid-19 tedbirleri nedeniyle iş yerimin kapanmasından sonra maddi sıkıntılar geçirdim. Bu süreçte de herhangi bir ödeme yapılmadığı için mecburen böyle bir şey yapmaya gerek duyduk. O dönem biz onları idare ettik, bu dönem de artık onlar bize yardımcı olacak” dedi.


İşini severek yaptığını ifade eden Altın, meslektaşlarına, yeni dönemde bol bereketli kazançlar diledi.

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