Kahve tüketmeyi bıraktığınızda bakın ne oluyor

Bir fincan kahvenin sabahları yataktan kalkmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz? İşte kahve tüketmeyi bıraktığınıza saçınızda oluşabilecek bazı değişimler...

Saçınız parlaklığını kaybedebilir

Birçok sağlık yararının yanı sıra kahve içmek; cansız saçlara yeni bir soluk getirebilir. Kafein kan dolaşımını arttırdığı için besinlerin saç köklerine iletilmesine yardımcı olarak saç tellerinizi parlaklaştırır.

Saçlarınız daha kırılgan hale gelebilir

Kahve içmek, saç derisindeki kan akışını artırır. Bu durum saç köklerinin zayıflamasını önleyerek saç dökülmesini engeller ve saçınızı daha pürüzsüz ve güçlü hale getirir.

Saçlarınız hacimsiz hale gelebilir

Kafein içeren çoğu saç bakım ürünü sadece saçın daha dolgun görünmesini sağlarken, kahve içmek bileşenin saç köklerine ulaşmasına yardımcı olur. Kafein kan akışını iyileştirdiği için saçların daha güçlü ve dolgun olmasına da yardımcı olur.

Şekil vermek zorlaşabilir

Saçınızın dokusu temel olarak genetik faktörler tarafından belirlense de yeme ve içme alışkanlıklarınız da saçınızın kalitesini etkileyebilir. Kafein, saçı daha güçlü ve parlak hale getirmenin yanı sıra, asi saçları evcilleştirmenize de yardımcı olur. Saç kökleri yeterli miktarda temel vitamin ve besin aldığında daha yumuşak ve daha kolay yönetilebilir hale gelir. Saç uzaması yavaşlar.