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Gündem Kahve tiryakilerine kötü haber
Gündem

Kahve tiryakilerine kötü haber

Kahve fiyatları küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle 7 yılın zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:58:00 -
Kahve tiryakilerine kötü haber

 

Brezilya’dan Vietnam’a kadar küresel tedarik sıkıntıları, olumsuz hava koşulları, navlun sıkıntıları ve gübre maliyetlerindeki artış New York’ta kahve fiyatlarının 7 yılın en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu. Mart vadeli Arabica kontratları New York’ta yüzde 1.6 artışla pound (453.6 gram) başına 2,1675 dolara çıktı. Fiyatlar son bir yılda yüzde 90’dan fazla yükseldi. En büyük üreticilerden Brezilya’da kuraklık nedeniyle üretim düşerken Kolombiya’da da aşırı yağmurlar üretime zarar verdi.

 

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