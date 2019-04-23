Kahve peelingi ile daha genç görünün!

Daha sıkı, daha canlı ve daha genç bir cilde sahip olmak için kapı kapı gezmenize, olağanüstü paralar harcayıp cilt bakımları yaptırmanıza gerek yok! Evinizde bulunan doğal kaynakları kullanıp pekâlâ kendi cilt bakımınızı da yapabilirsiniz. Genellikle içerek tüketmeyi tercih ettiğimiz Türk kahvesinin ruh sağlığından cilt bakımına kadar bir sürü faydası olduğunu öğrenince kahvenin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Peki Türk kahvesi ile peeling nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Kahve peelingini nasıl uygularsanız daha iyi sonuç verir?

Kahve cildinize canlılık kazandırır

2015 yılında yapılan bir araştırmada kahvenin cildi, fazla güneş ışığına bağlı olarak meydana gelen erken yaşlanmadan koruduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca kahvede bulunan polifenoller cilt lekelerindeki hiperpigmentasyonun azalmasına katkı sağlıyor.

Kahve kullanarak hazırlayacağınız maske ve peelinglerle sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanız mümkün. Kahve peelingi ölü deri hücrelerinden kurtulmanızı sağlayarak cildinizi yenilemekle kalmayacak aynı zamanda kahvede bulunana antioksidanlar ile daha genç görüneceksinz. Bunlarla birlikte kafein cildinizdeki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini sağlayacak, yüzünüzdeki şişlikler azalacak.

1.Kahve ile hindistan cevizi yağı peelingi

-2 kaşık kahvenin içine, 2 kaşık eritilmiş hindistan cevizi yağı dökün.

-İyice karıştırıp pürüzsüz bir karışım elde edin.

-Kahve peelinginiz yüzünüze uygulamak için hazır.

2. Kahve ile yoğurt peelingi

-1 kaşık kahve ile 1 kaşık yoğurdu karıştırın. Maskenin kıvamlı olması için yoğurdu susuz kullanın.

-Malzemeleri iyice karıştırın.

-Yoğurtlu kahve peelinginiz hazır.

3. Kahve ile hindistan cevizi sütü peelingi

-2-3 çay kaşığı kahveyi bir kâseye koyun.

-2-3 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyip kıvamlı bir macun elde edin.

-Maskeniz hazır.

Kahve peelingini böyle uygularsanız daha iyi sonuç elde edersiniz

-Yüzünüzü her türlü makyaj, kir ve yağ kalıntısından kurtulmak için iyice yıkayın.

-Parmaklarınızla maskeyi yüzünüze sürün.

-20-30 dakika kurumasını bekleyin.

-Parmaklarınızı ıslatarak maskeyi yuvarlak hareketlerle temizleyin.

-En son yüzünüzü suyla yıkayın.

-Yumuşak bir havluyla kurulayın.

-Etkili sonuç için haftada 1 ya da 2 kez uygulayın.