Kahve nasıl taze kalır? Kahvenin faydaları neler

Türk hayat tarzındaki derin etkisiyle Türk kahvesi, misafirperverlik ve arkadaşlığın işareti olarak kültürde merkezi bir rol oynar.

Kahve nasıl taze kalır?

Kahvenizi taze tutmak istiyorsanız kahveyi ışık ve hava geçirmez bir kutuda saklayın. Kahve şişesinin içerisine bir adet küp şeker atmanız yeterli olacaktır.Bunun yanı sıra kahveyi sakladığınız kabın içerisine metal kaşık bırakmamaya dikkat edin. Metal kaşık kahvenin tadının bozmasına neden olabilir.

Kahvenin faydaları

Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyine ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri inhibe ederek (bloklayarak) uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur.

Filtre kahve nasıl yapılır?

Öğütülmüş kahveyi French Presse yerleştirin. Kaynattığınız suyu kahvenin üstüne dökün. 4-5 dakika bekleyin ve bastırın. Evde makine kullanmadan kahve hazırlamak istiyorsanız, suyu kaynattıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar biraz soğuması için bekleyin.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Kahve Dünyası Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin. Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun. Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.

Aç karnına kahve içmek

Her gün kahve içmekte yanlış bir şey olmamasına rağmen, kahveyi aç karnına içmek zarar verebiliyor. Aç karnına kahve içmek vücudunuza daha fazla asit ekleyebilir. Boş midede asit artışını karşılayacak besin olmayınca, zamanla, vücut hidroklorik asit üretimini azaltır