Kahve metabolizmayı hızlandırır mı?

Düzenli olarak kahve tüketen insanların tüketmeyenlere oranla metabolizmaları daha hızlı çalışmaktadır. Sağlıksız beslenmeye devam edip sadece kahve içerek zayıflanmayacağı da bilinmelidir. Günlük yemek miktarınızı belirli bir kaloride sabitleyecek beslenme alışkanlıkları edindikten sonra ara öğün vakitlerinde yavaşlamaya başlayan metabolizmanızı hızlandırmanın en etkili yollarında birisi de kahvedir.

Burada içilmesi gereken kahve tabii ki sade kahvedir. Şeker yasaktır. Bir miktar kahve yumuşatıcısı kullanabilirsiniz fakat onların da içerisinde kilo almanıza neden olan doymuş yağlar olduğunu unutmayınız.

Özellikle sabahları bir bardak kahve içen kişiler, güne içmeyenlere oranla çok daha enerjik bir şekilde başlar. Ancak kahvenin faydaları bununla bitmemekte. Migreni kötü yönde etkileyen kahve, ilginç de olsa baş ağrısına çok iyi gelmektedir.

Ağrı kesiciler ile kıyaslandığı zaman kahve tüketmek %40 oranında çok daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kahve tüketmek konsantrasyona da yardımcı olmaktadır. Özellikle de sabah saatlerinde dersi ya da işi olan kişilerin içtikleri kahve sonrasında konsantrasyonları artmaktadır.

Düzenli bir şekilde kahve içimi sonrasında siroz gibi karaciğer hastalıklarının ortaya çıkışında da artış meydana gelir. Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla safra taşı üretmektedir. Kadınların günde 4 bardak kahve içmeleri sonrasında yüzde 25 daha az safra taşı oluşacaktır. Fakat kahve içerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Kalp, tansiyon gibi rahatsızlıkları olan kişilerin birçok konuda olduğu gibi kahve tüketimi konusunda da dikkatli olmaları gerekmektedir.

Aksi bir durumda kahve tüketirken diğer faydaların ortaya çıkmasından çok bünyede bulunan diğer hastalıklar çok daha şiddetli bir şekilde etkisini gösterecektir. Son dönemlerde pek çok kişi özellikle de kilo verirken gün içerisinde ağırlıklı olarak kahve tüketmeye çalışır, diğer içecekleri ya da yiyecekleri tüketmekten kaçınır.

Halbuki böylesi durumlarda ortaya çok ciddi ve metabolizmaya zarar verecek sorunlar çıkar. Bunu önlemek adına günlük belirli bir oranı aşmamak kaydı ile kahve tüketmek gerekmektedir. Ve küçük çocuklara mümkün olduğu kadar kahve verilmemelidir. Çünkü çocuklar henüz gelişme çağında olduğu için kahve onların bünyelerinde ciddi sorunların oluşmasına neden olacaktır.