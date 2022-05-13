  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olumlu düşünce içerisinde değiliz

Allah sizin belanızı versin! Kininizde boğulun alçaklar

Altın ve doları tahtından edecek! Ünlü ekonomistten olay iddia: Hükümet yeni yatırım enstrümanı getirebilir

Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu

BAE Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Altın yatırımcısı buraya dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Ne zaman olacağını sormayın ama...

81 ilde dev operasyon! 3 bin 12 kişi yakalandı

Babasını kaybeden Fazıl rezalete kaldığı yerden devam etti! Küfürbaz Canan'a "kahraman" güzellemesi

Çiftçi yalanı patlayan FOX bu kez fena ifşa oldu: Hükümeti karalamamı söylediler!

TBMM'de skandal anlar! O parti Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı: Allah belasını versin
Kadın - Aile Kahve ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu kahve kalbinize koruma kalkanı oluyor
Kadın - Aile

Kahve ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu kahve kalbinize koruma kalkanı oluyor

Kahve ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Her gün birkaç bardak içiyoruz ama etkileri konusunda uzmanlardan açıklama geldi. Norveç’te yapılan bir çalışma, kahvenin hangi türünün en iyisi olduğunu tespit etti. Kalp krizine dair etkileri üzerine yapılan bu çalışmada filtre kahvenin kolesterol seviyesini en az artıran tür olmasının yanı sıra kalp-damar sağlığı için de daha faydalı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:15:00 - 2022-05-13 17:25:38
Kahve ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu kahve kalbinize koruma kalkanı oluyor

Araştırmada, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin çok daha iyi olabileceği sonucuna ulaşıldı.

"TÜKETİLMESİ GEREKEN KAHVE ÇEŞİDİ…"

Bilim insanları, içilen kahve türünün kanda biriken ve kalp hastalığına sebep olan tıkanıklıklarla ilişkili olabileceğini ve kolesterolü nasıl düzeltebileceğini inceledi.

20 binden fazla kişinin incelendiği bu çalışmada, kişilerin günlük kahve alışkanlıkları baz alındı. Bu çalışmada gruplama, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5'ten fazla olarak değerlendirildi.

Kahve türleri ise filtre, toz veya kapsül olarak ele alınmasının yanı sıra bilim insanları, kadınlar ve erkekler arasındaki farklı kahve tüketim alışkanlıklarını da keşfetti. Bu çalışmaya göre, kadınlar günde ortalama 4 fincandan az kahve içerken, erkeklerin ise ortalama 5 fincan kahve içtiğini tespit etti.

"UFAK DETAYLAR BÜYÜK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR"

Araştırmacılar, yüksek kahve tüketimi sebebiyle ortaya çıkan küçük sağlık etkilerinin bile oldukça önemli sağlık verileri ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Düşük günde iki fincandan az kahve tüketenlerin tercih ettikleri kahve çeşidine dair çok endişelenmeleri gerekmese de bilim insanları, günde üç fincandan fazla kahve içenlerin bu konuda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Porselen gibi bir cilt için ne yapmalı? Porselen gibi bir cilt için maske tarifi. 

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ

 

Pürüzsüz cildin sırrı: Patates maskesi tarifi ve patates maskesinin faydaları
Pürüzsüz cildin sırrı: Patates maskesi tarifi ve patates maskesinin faydaları

Kadın - Aile

Pürüzsüz cildin sırrı: Patates maskesi tarifi ve patates maskesinin faydaları

 

Limonlu aspirin kürü tarifi nasıl yapılır? 10 yaş gençleştiriyor! Porselen gibi bir cildin temel anahtarı
Limonlu aspirin kürü tarifi nasıl yapılır? 10 yaş gençleştiriyor! Porselen gibi bir cildin temel anahtarı

Kadın - Aile

Limonlu aspirin kürü tarifi nasıl yapılır? 10 yaş gençleştiriyor! Porselen gibi bir cildin temel anahtarı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay