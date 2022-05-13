Kahve ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bu kahve kalbinize koruma kalkanı oluyor

Araştırmada, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin çok daha iyi olabileceği sonucuna ulaşıldı.

"TÜKETİLMESİ GEREKEN KAHVE ÇEŞİDİ…"

Bilim insanları, içilen kahve türünün kanda biriken ve kalp hastalığına sebep olan tıkanıklıklarla ilişkili olabileceğini ve kolesterolü nasıl düzeltebileceğini inceledi.

20 binden fazla kişinin incelendiği bu çalışmada, kişilerin günlük kahve alışkanlıkları baz alındı. Bu çalışmada gruplama, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5'ten fazla olarak değerlendirildi.

Kahve türleri ise filtre, toz veya kapsül olarak ele alınmasının yanı sıra bilim insanları, kadınlar ve erkekler arasındaki farklı kahve tüketim alışkanlıklarını da keşfetti. Bu çalışmaya göre, kadınlar günde ortalama 4 fincandan az kahve içerken, erkeklerin ise ortalama 5 fincan kahve içtiğini tespit etti.

"UFAK DETAYLAR BÜYÜK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR"

Araştırmacılar, yüksek kahve tüketimi sebebiyle ortaya çıkan küçük sağlık etkilerinin bile oldukça önemli sağlık verileri ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Düşük günde iki fincandan az kahve tüketenlerin tercih ettikleri kahve çeşidine dair çok endişelenmeleri gerekmese de bilim insanları, günde üç fincandan fazla kahve içenlerin bu konuda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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