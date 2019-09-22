Kahvaltılık tuzlu kek nasıl yapılır? İşte, kahvaltılık kek tarifi Günün en kıymetli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmek istiyorsanız; mutlaka tuzlu kek tarifini denemelisiniz. İşte, merak ettiğiniz "Kahvaltılık tuzlu kek nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.

Günün en kıymetli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmek istiyorsanız; mutlaka tuzlu kek tarifini denemelisiniz. İşte, merak ettiğiniz "Kahvaltılık tuzlu kek nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı. Kahvaltılık tuzlu kek nasıl yapılır? Malzemeler: 3 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

60 gram beyaz peynir

1 adet közlenmiş kapya biber

Yarım su bardağı dilim zeytin

2,5 su bardağı un 3 adet yumurtayı derin bir kabın içerisine kırın. Yumurtanın içine tuzu ekleyin ve güzelce çırpın. Tuz eriyince karışıma zeytinyağı, yoğurt, kabartma tozu ve unu ilave edin. Karışımı güzelce karıştırıp zeytin, peynir ve kapya biberi ekleyin. Keki arzu ettiğiniz fırın tepsisine dökün. Kekinizi 180 derecelik fırına sürün. Tuzlu kekiniz 30-35 dakika içerisinde hazır olacaktır. Afiyet olsun.

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