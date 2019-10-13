Kahvaltılık lokma nasıl yapılır? Kahvaltılık lokma tarifi

Pazar kahvaltısı için farklı ve lezzetli bir tarif arıyorsanız; güzel bir önerimiz var. İşte, kahvaltılık lokma tarifi...

Kahvaltılık lokma nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 -2 su bardağı un

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim peynir

Karabiber

Tuz

Pul biber

5-6 sap maydanoz

1 paket kabartma tozu

Derin bir karıştırma kabının içerisine un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri alın.

Karışımı mikserle ya da çatalla çırpın.

Ardından kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyin.

Boza kıvamı oluşturmanız önemli.

Bu nedenle yumurtanın boyuna göre un miktarı 1,5 bardak da olabilir 2 su bardağı da.

Kaşık yardımıyla kızdırdığınız yağın içerisine lokmaları atın.

Lokmaların kabarması için kızarma işlemi sırasında bir kaşıkla hamurun üzerine yağ atın.

Şimdiden afiyet olsun.