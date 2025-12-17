Seyir halindeki araca silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde sabah saatlerinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda 2 kurşun isabet eden sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Bahçeci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde 3 kurşun bulunurken, polis ekipleri kaçan şahıs ya da şahısları arama çalışması başlattı.