  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkler Kudüs'ü fethedecek!

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Terörsüz Türkiye'de flaş gelişme! Saat 16.00'da TBMM'de gerçekleşecek

Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

AK Partili Gül fena kapak yaptı! Ali Mahir konuşana kadar 2 konut yapıldı
Yerel Seyir halindeki araca silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Seyir halindeki araca silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi. 2 kurşun isabet eden sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde sabah saatlerinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda 2 kurşun isabet eden sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Bahçeci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde 3 kurşun bulunurken, polis ekipleri kaçan şahıs ya da şahısları arama çalışması başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23