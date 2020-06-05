Kahvaltıdan önce tüketilen patates suyu tam bir şifa kaynağı

Patates patlıcangiller familyasına ait olan ve toprakta bulunan tüm vitamin ve mineralleri içeren bir besindir. Ülkemizde en çok Nevşehir'de yetişen patates, nişasta bakımından oldukça zengindir. Patatesin şeker hastalığı ve mide rahatsızlıklarına birebir geldiği bilinmektedir. Ancak uzmanlar patatesin aşırı tüketilmemesi gerektiğini, sabahları kahvaltıdan önce patates suyu tüketmenin sağlığa faydalı olacağını söylemektedir. İşte detaylar...

Kahvaltıdan önce patates suyu tüketmek nelere iyi gelir?

Uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilen patates suyunun kahvaltıdan önce tüketilmesi durumunda sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar, kahvaltıdan önce tüketilecek patates suyunun ileri yaşlarda görülen ve şiddetli ağrılara neden olan eklem iltihaplanmasını önlediğini ve kemik sağlığına birebir geldiğini söylemektedir. Patates suyu, özellikle kabızlık, mide yanması, şişkinlik, reflü gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını da engellemektedir.

Yapılan birçok araştırma, patates suyunun yüksek antioksidan özelliği ile birlikte vücuttaki tüm toksinleri azalttığını, böbreklerde oluşan taş ve kumu da önlediğini göstermiştir. Çiğ patates suyunun düzenli tüketilmesi halinde kan basıncını ve yüksek tansiyonu düzenlediği, böylece kalp ve damar hastalıklarına karşı da birebir geldiği söylenmektedir.

Patatesin 5 faydası...

- Yüksek oranda lif barındıran patates, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı birebir gelmektedir.

- Kandaki şeker oranını dengeler. Şeker hastalarının tüketebilecekleri bir besindir.

- Düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

- Cilt sağlığına birebir gelmektedir. Özellikle cilt yanıkları için inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

- B vitamini deposu olan patates, vücudun sağlıklı işleyişini destekler.