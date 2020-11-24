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Gündem Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Gündem

Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

Kırşehir'de, kahvaltı yaparken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:33:00 -
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

Belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Uğurcalı'nın Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

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