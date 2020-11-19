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Sağlık Kahvaltıda tüketilen çiğ badem bakın nelere iyi geliyor
Sağlık

Kahvaltıda tüketilen çiğ badem bakın nelere iyi geliyor

Kuruyemiş olarak tüketilen badem, birçok hastalığa birebir geliyor. Ancak uzmanlar, bademin sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki bademin faydaları neler? Kahvaltıda tüketilen çiğ badem nelere iyi geliyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 02:38:00 -
Kahvaltıda tüketilen çiğ badem bakın nelere iyi geliyor

Omega-3 yağ asidi bakımından en zengin besinler arasında yer alan badem, şeftali ailesine bağlı bir meyvedir. Genellikle kuruyemiş olarak tüketilse de kavrularak da tüketilmektedir. Ancak uzmanlar, bademi çiğ olarak tüketmenin daha faydalı olacağını söylemektedir.

Kahvaltıda tüketilen çiğ bademin faydaları nelerdir?

E vitamini bakımından doğada en zengin besin olarak bilinen badem, çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Yapılan birçok araştırma, bademin ruhsal hastalıklara karşı birebir geldiğini ve safra taşlarının oluşumunu önlediğini ortaya çıkarmıştır. Uzmanlar, özellikle stres ve yorguluk gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşayanların sabah kahvaltısında 4 adet çiğ badem tüketmelerini tavsiye etmektedir. Uzmanlara göre sabah kahvaltılarında tüketilen çiğ badem, ruhsal hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

İşte bademin faydaları

- Doymamış yağ bakımından zengin olan badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer.

- Sinir, sindirim ve bağışıklık sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Vücut direncini arttırır.

- İçeriğindeki lif sayesinde damardaki toksinleri temizler.

- Vücudun enerjisini arttırır.

- Hafızayı güçlendirir, alzheimer gibi hastalıkların yaşanmasını engeller.

- İçerdiği fosfor ile birlikte kemik sağlığını korur. Kemiklerin gelişmesini destekler.

- Uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcıdır.

- E vitamini bakımından da zengindir. Cildin yenilenmesini destekler, parlak ve güçlü görünmesini sağlar.

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