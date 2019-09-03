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Kahvaltıda İçebileceğiniz bitki çayları

Kahvaltılarda siyah çaydan sıkılanlar için hem sağlıklı hem de daha aromalı bir çay tarifi hazırladık.

03 Eylül 2019 Salı 11:18
Kahvaltıda İçebileceğiniz bitki çayları

Kahvaltıda bitki çayı içmeyi alışkanlık haline getirmek cildi parlatır ve sizi daha sağlıklı kılar. Bu alışkanlıkla daha lezzetli bir çayı çocuklarınıza da içirebilirsiniz.

MALZEMELER

1 dal taze nane
Biberiye
2~3 yaprak taze kekik
1 tatlı kaşığı zencefil
1 çubuk tarçın
3~4 çilek
Yarım portakal
Yarım limon
Yarım elma
2 tatlı kaşığı bal

NASIL YAPILIR?

Meyveleri küçük bölümler biçiminde doğrayarak büyük bir porselen bardağa koyun. 2 parça zencefil, 1 parça tarçın, göz kararı bal ilave edin. Taze nane, biberiye ve kekik katıp sıcak su katın. Bu çayı demlemeniz lazım değildir. Sıcak su takviyesi yaptıktan kısa zaman sonra hemen tüketebilir. Kahvaltıda klasik çaydan bıktıysanız bu çay tam size göre.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:18
  1. Bitki Çayı
  2. Kahvaltı

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