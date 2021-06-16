  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı: Bu haksız ve siyasi kararlar…
Avusturalya’da ilginç olay: Dev örümcek ağları vurdu!
Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarptı!
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Kadın - Aile Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler
Kadın - Aile

Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler

Kahvaltı için yoğurtlu tarif |Her sabah aynı lezzetleri tüketmek yerine farklı tarifleri deneyebilirsiniz. Kahvaltı sofralarına yoğurtlu soslar bir hayli yakışıyor. Peki, kahvaltıya yoğurtlu sos nasıl yapılır? Kahvaltıda ekmeğe sürmek için sos tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:41:00 -
Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler

Günün en önemli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirmek için farklı tarifler deneyebilirsiniz. İşte, kahvaltılık cevizli yoğurtlu sos tarifi

Yoğurtlu cevizli kahvaltı sosu tarifi

Malzemeler:

  • 1 kase süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı ceviz
  • 2 -3 diş sarımsak
  • 3-4 sap maydanoz
  • 3-4 sap dereotu
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Yoğurtlu cevizli kahvaltı sosu nasıl yapılır?

Öncelikle cevizi rondodan geçirin.

Ardından sarımsağı rendeleyin.

Maydanoz ve dereotlarını da küçük küçük doğrayın.

Tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Yoğurtlu sosunuzu servis ederken üzerini ceviz taneleri ve kıtır ekmekle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi
Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi

Kadın - Aile

Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi

Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi
Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi

Kadın - Aile

Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay