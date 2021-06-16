Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler
Kahvaltı için yoğurtlu tarif |Her sabah aynı lezzetleri tüketmek yerine farklı tarifleri deneyebilirsiniz. Kahvaltı sofralarına yoğurtlu soslar bir hayli yakışıyor. Peki, kahvaltıya yoğurtlu sos nasıl yapılır? Kahvaltıda ekmeğe sürmek için sos tarifleri
Günün en önemli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirmek için farklı tarifler deneyebilirsiniz. İşte, kahvaltılık cevizli yoğurtlu sos tarifi
Yoğurtlu cevizli kahvaltı sosu tarifi
Malzemeler:
- 1 kase süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı ceviz
- 2 -3 diş sarımsak
- 3-4 sap maydanoz
- 3-4 sap dereotu
- Tuz
- Zeytinyağı
Yoğurtlu cevizli kahvaltı sosu nasıl yapılır?
Öncelikle cevizi rondodan geçirin.
Ardından sarımsağı rendeleyin.
Maydanoz ve dereotlarını da küçük küçük doğrayın.
Tüm malzemeyi güzelce karıştırın.
Yoğurtlu sosunuzu servis ederken üzerini ceviz taneleri ve kıtır ekmekle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.