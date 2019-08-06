Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden cama çarptı, balkona gittiklerinde yaralı halde buldular

Isparta’da ailesiyle kahvaltı yaparken yaşadığı evin camına çarparak yaralanan atmacayı hareketsiz şekilde bulan Serkan Mazlum, yaban hayvanını gerekli tedavisi için belediye ekiplerine teslim etti. Ev sahibi Mazlum, “Birden cama bir şey çarptı, ne olduğunu da anlamadık ve balkona gittik. Baktık ki, bu atmaca düşmüş, hareket edemediğini görünce aldık, su verdik” dedi.

Olay geçen hafta sonunda Isparta Çünür Mahallesi’nde meydana geldi.

Evlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan Serkan Mazlum, cama çarpan atmacayı fark etti.

Hemen dışarı giderek, balkonunda yerde bulunan atmacayı yakalayan Mazlum, yaralı ve uçamaz halde olduğunu görünce, durumu Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi.

Söz konusu yere ulaşan ekipler, gerekli bilgiler ve atmacayı teslim aldıktan sonra tedavi edilmek üzere Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdü. Yaralı yaban hayvanının gerekli tedavileri sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi’ne teslim edildiği öğrenildi.

“Balkona çıktık, hareket edemediğini görünce aldık, su verdik”

Evinin camına çarpan atmacayı bulan Mazlum yaptığı açıklamada, “Ailemle beraber içeride oturuyorduk. Birden cama bir şey çarptı, ne olduğunu da anlamadık ve balkona gittik. Baktık ki, bu atmaca düşmüş, hareket edemediğini görünce aldık, su verdik. Önce Doğa Koruma ve Milli Parklar’ı aradık, hafta sonu olduğu için ulaşamadık ve daha sonra Isparta Belediyesi’ni aradık. Birazdan gelip alacaklarını, gerekli tedavilerini yapacaklarını söylediler. Bizim için de bu hayvana yardım ettiğimiz böyle güzel bir gün oldu. Gözlerinin bir tanesi kapalı, artık uzmanlar gelince ne olduğuna bakacaklar” dedi.

“Gerekli tedavinin ardından DKMP’ye teslim edilecek”

Yaralı atmacayı teslim alan görevli ise, “Atmacayı teslim aldık, ilk tedavisini yaptıktan sonra, yarın Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim edeceğiz. Şu anda gözleri kapalı ve yürüyemiyor gibi gözüküyor ama onun dışında ciddi bir sorunu gözükmüyor. Biz gerekli tedavisini yaparız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğü’ndeki ilgili yere teslim ederiz” ifadelerini kullandı.