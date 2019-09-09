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Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, kahvaltı yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğunu söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:57
Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, kahvaltı yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğunu söyledi.


FBM Estetik Tıp Merkezi Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, günün en önemli öğünü olan kahvaltının mutlaka çocuklarda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Küçük yaşlarda alışkanlıkların kolayca edinildiğini ifade eden Tığlı, “1-2 haftalık bir çabanız çocuğunuzun okul hayatı boyunca daha düzenli beslenmesini sağlar. Aynı zamanda kahvaltı yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğu da bilinmektedir. Öncelikle çocuğunuzun büyük ölçüde sizin beslenme alışkanlıklarınızı örnek aldığını unutmayın. Kahvaltınızı birlikte yapın, alışması daha kolay olacaktır. Vaktiniz kısıtlı ve zorlanıyorsanız pratik kahvaltılardan faydalanın. Kahvaltı gibi görünmeyen fakat kahvaltı sayılabilecek seçenekler sunabilirsiniz. Süt ve kahvaltılık gevrekler alıştırma aşamasında kolaylık sağlar. Süt yanına 1 meyve yine ufak bir öğün gibi gelecektir. Daha sonrasında sandviç çeşitlerine geçerek tam kahvaltıya alıştırma sağlayabilirsiniz” dedi.



“Mutlaka öğle yemeği yenmeli”


Tam gün okula giden çocuklarda ders saatinin uzunluğu sebebiyle mutlaka öğle yemeğine ihtiyacı olacağını kaydeden Tığlı, “Öğle yemeğini okula götürmesi gerekiyorsa tek tabakta toplayabileceğiniz seçenekler çocuğunuz için daha cazip bir seçenek ve kolay tüketim olacaktır. Tahıl, sebze, protein dengesinin sağlanabildiği öğünler en ideal öğünlerdir. Örnek verecek olursak hem sebzeli hem de tavuk, peynir gibi protein içeren bir makarna güzel ve dengeli bir öğle yemeğine denktir. Aynı şekilde sandviç ve ayran ikilisi hem sizin için pratik hem de çocuğunuzun severek tüketeceği bir alternatif olacaktır. Çocuğunuzun da her birey gibi aralarda atıştırma ihtiyacı olacaktır. Yanında sağlıklı birkaç ara öğün bulunursa kantin alışverişine veya abur cubur isteklerine gerek duymayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:57
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