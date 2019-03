Kahtalı görme engelli öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Seyhan Bayat, Türkiye Judo Yarışmasında, Türkiye Şampiyonu oldu.Bayat’ın en büyük hedefi ise Milli sporcu olarak uluslararası turnuvalarda yarışmak.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Judo Yarışmasında, Türkiye Şampiyonu olan Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Seyhan Bayat (18), destekler arttıkça kendisinin özgüveninin artığını ve hedefinin ise milli sporcu olarak Türk bayrağını uluslararası turnuvalarda dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Şampiyon olmasından dolayı Seyhan Bayat’ı makamında ağırlayan Kahta Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başarısından dolayı Seyhan Bayat’ı tebrik ederek, her türlü desteği kendisine sağlayacağının sözünü verdi.

Bayat: "Hedefim Milli sporcu olmak"

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın ilgisinden dolayı çok memnun kaldığını ifade eden Seyhan Bayat, engellilere destek verildiği sürece bütün engellerin ortadan kalkacağını ifade etti. Bayat, "Görme engelliyim ama bu benim için yaşamaya engel değildir. 18 yaşındayım. İlkokulu öğrenimimi İstanbul’da, ortaokulu ise Gaziantep’te tamamladım. Şu an Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisiyim. Bu sene Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği, Türkiye Judo Yarışmasında gençler kategorisinde, Türkiye Şampiyonu oldum. Ben bu yola, ‘inanmak başarmanın yarısıdır’ sözü ile çıktım. Ve bu yolumu zaferle tamamladım. Bana bu yolda destek çıkan, öncelikle aileme, okul Müdürümüz Mahmut Yıldırım’a, öğretmenlerime, arkadaşlarımla, beni davet eden Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür ederim. Ben şu şekilde düşünüyorum, engellilere destek olduğu sürece, engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gerek sanat hayatı, gerek spor hayatında. Ben spor hayatında başarılı oldum. Müzik hayatında da elimden geleni yapıyorum. Destekler arttıkça kendime olan özgüvenim artıyor. Ben kendime daha çok güveniyorum. Hedefim milli sporcu olmak. İnşallah uluslararası turnuvalarda bayrağımızı dalgalandırırım. Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Kaya: "Desteğimiz her zaman sürecek"

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, şampiyon Seyhan’a her zaman destek olacağını ve devletin destek olmaya mükellef olduğunu belirterek, "Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun Karaman’da düzenlediği yarışmada, kendisi Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle burada kendisine destek olan ailesine, öğretmenlerine, okul Müdürüne ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim için engelli birey yoktur. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Devlet olarak da, her zaman devletimizin çıkarmış olduğu, kanunlarla, mevzuatlarla, pozitif ayrımcılık yaparak, her türlü desteği yapmakla mükellef anayasa zorunluluğumuz vardır. Biz de bu güzel kardeşimizin alnından öpüyoruz. Aynı zamanda Seyhan’ın önümüzdeki günlerde Adıyaman’da düzenlenecek ses yarışmasına katılacağını yeni öğrendim. Dolayısıyla her elinde maşallah böyle güzel yetenekleri var. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Hem bugün, hem de bundan sonra elimizden gelen tüm desteği sürdüreceğiz. Ne ihtiyacı varsa Seyhan kardeşimizin, İlçe Kaymakamlığı olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın önümüzdeki günlerde Seyhan Bayat’ı okulunda ziyaret edeceği öğrenildi.