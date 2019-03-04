0553 313 94 23

Kahtalı görme engelli öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Seyhan Bayat, Türkiye Judo Yarışmasında, Türkiye Şampiyonu oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
Kahtalı görme engelli öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Seyhan Bayat, Türkiye Judo Yarışmasında, Türkiye Şampiyonu oldu.Bayat’ın en büyük hedefi ise Milli sporcu olarak uluslararası turnuvalarda yarışmak.


Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Judo Yarışmasında, Türkiye Şampiyonu olan Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Seyhan Bayat (18), destekler arttıkça kendisinin özgüveninin artığını ve hedefinin ise milli sporcu olarak Türk bayrağını uluslararası turnuvalarda dalgalandırmak olduğunu söyledi.


Şampiyon olmasından dolayı Seyhan Bayat’ı makamında ağırlayan Kahta Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başarısından dolayı Seyhan Bayat’ı tebrik ederek, her türlü desteği kendisine sağlayacağının sözünü verdi.



Bayat: "Hedefim Milli sporcu olmak"


Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın ilgisinden dolayı çok memnun kaldığını ifade eden Seyhan Bayat, engellilere destek verildiği sürece bütün engellerin ortadan kalkacağını ifade etti. Bayat, "Görme engelliyim ama bu benim için yaşamaya engel değildir. 18 yaşındayım. İlkokulu öğrenimimi İstanbul’da, ortaokulu ise Gaziantep’te tamamladım. Şu an Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisiyim. Bu sene Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği, Türkiye Judo Yarışmasında gençler kategorisinde, Türkiye Şampiyonu oldum. Ben bu yola, ‘inanmak başarmanın yarısıdır’ sözü ile çıktım. Ve bu yolumu zaferle tamamladım. Bana bu yolda destek çıkan, öncelikle aileme, okul Müdürümüz Mahmut Yıldırım’a, öğretmenlerime, arkadaşlarımla, beni davet eden Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür ederim. Ben şu şekilde düşünüyorum, engellilere destek olduğu sürece, engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gerek sanat hayatı, gerek spor hayatında. Ben spor hayatında başarılı oldum. Müzik hayatında da elimden geleni yapıyorum. Destekler arttıkça kendime olan özgüvenim artıyor. Ben kendime daha çok güveniyorum. Hedefim milli sporcu olmak. İnşallah uluslararası turnuvalarda bayrağımızı dalgalandırırım. Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Kaymakam Kaya: "Desteğimiz her zaman sürecek"


Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, şampiyon Seyhan’a her zaman destek olacağını ve devletin destek olmaya mükellef olduğunu belirterek, "Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun Karaman’da düzenlediği yarışmada, kendisi Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle burada kendisine destek olan ailesine, öğretmenlerine, okul Müdürüne ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim için engelli birey yoktur. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Devlet olarak da, her zaman devletimizin çıkarmış olduğu, kanunlarla, mevzuatlarla, pozitif ayrımcılık yaparak, her türlü desteği yapmakla mükellef anayasa zorunluluğumuz vardır. Biz de bu güzel kardeşimizin alnından öpüyoruz. Aynı zamanda Seyhan’ın önümüzdeki günlerde Adıyaman’da düzenlenecek ses yarışmasına katılacağını yeni öğrendim. Dolayısıyla her elinde maşallah böyle güzel yetenekleri var. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Hem bugün, hem de bundan sonra elimizden gelen tüm desteği sürdüreceğiz. Ne ihtiyacı varsa Seyhan kardeşimizin, İlçe Kaymakamlığı olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.


Öte yandan Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’nın önümüzdeki günlerde Seyhan Bayat’ı okulunda ziyaret edeceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    1. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    2. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    3. Osmaneli’nde SKM açılışı
    4. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    5. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    6. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    7. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    8. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    9. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    10. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    11. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    12. AK Parti Osmaneli Seçim Koordinasyon..
    13. Son isteği yerine geldi
    14. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    15. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    16. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    17. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    18. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    19. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    20. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    21. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    22. Cumhur ittifakından birlik ve..
    23. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    24. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    25. Almanya imamlara Almanca şartı..
    26. "ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye..
    27. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    28. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    29. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    30. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor