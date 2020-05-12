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Aktüel

Kahta’da berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi normalleşme takvimi kapsamında açılan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:04 -
Kahta’da berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi normalleşme takvimi kapsamında açılan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı berber ve kuaför salonlarının dezenfeksiyon işlemleri hakkında yaptığı açıklamada, "Berber ve kuaförlerimiz salonlarımız yaklaşık 2 aydır zor günler geçirdiler. Açılan berber ve kuaför esnafımızın salonlarını açmadan önce dezenfekte ettik. Onlar da alınan sağlık önlemleri ve yayınlanan genelge doğrultusunda salonlarını açtılar. Kahta Belediyesi olarak bu süreçte esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. Periyodik olarak berber ve kuaför salonlarımızı dezenfekte edeceğiz" dedi.

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