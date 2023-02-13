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Gündem Kahta Kalesi depremde zarar gördü
Gündem

Kahta Kalesi depremde zarar gördü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi eski Kahta Kalesi, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:23:00 -
Kahta Kalesi depremde zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden tarihi yerler de zarar gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi eski Kahta kalesi, uzun yıllar süren restorasyonun ardından geçtiğimiz yıl ziyaretçilere kapılarını açmıştı.

Yaşanan depremde ağır hasar gören eski Kahta kalesi çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan köylerde ikamet eden vatandaşlar; deprem sonrası kalenin bulunduğu alanda büyük bir ses gürültüsü olduğunu, kalenin tamamen yıkıldığını düşündüklerini, ancak sabah olduğunda kalenin belli bölgelerinden taşların düştüğünü gördüklerini söyledi.

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