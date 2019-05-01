Kahrolası Amerika Türkiye nereye el uzatsa darbe yapıyor

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Erdoğan yönetimine karşı sahneye koyduğu her darbe girişiminde hezimete uğrayan ABD, Türkiye’den intikamını, el uzattığı ülkelere darbe yaparak alıyor. Bin yıllık imparatorluk mirasına yeniden sahip çıkmaya başlayan Türkiye’nin küresel alanda yükselen gücünden çekindiğini sık sık itiraf eden ABD, kardeş coğrafyalarda Türkiye yanlısı yönetimlere darbe yaparak Türkiye’yi engellemeye çalışıyor.

Mısır’da Mursi yönetimini devirdiler

Mısır'da 30 yıllık Mübarek diktatörlüğünün devrilmesinin ardından 2012 yılında yapılan seçimleri kazanan Muhammed Mursi yönetimi, Türkiye ile yakın ilişkiler kurarak İsrail karşıtı politikalar izlemeye başladı. İsrail’in katliamlarına karşı Türkiye ile birlikte hareket eden Mursi yönetimi, uluslararası konularda da Türkiye ile ortak hareket etmeye başlayınca İsrail ve hamisi ABD’nin öfkesini çekmeye başladı. Seçimlerin üzerinden henüz 2 yıl geçmişken 2013’te düğmeye basan ABD, ipini elinde tuttuğu Yahudi dönmesi Mısır Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi’yi devreye sokarak darbe yaptırdı. Tahrir meydanını kana bulayan ABD kuklası Sisi, 90 Müslümanı katlederken, 3 binin üzerinde Mısırlı Müslüman da yaralandı. Mursi başkanlığındaki Mısır’ın meşru hükümetini darbeyle deviren ABD, yerine getirdiği Sisi üzerinden Türkiye ile Mısır arasındaki bütün stratejik ilişkileri bitirdi. Darbe sonrası büyük ekonomik krizler yaşayan Mısır, Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini asgariye indirdi. ABD kontrolündeki kukla Sisi yönetimi, uluslararası politikada Türkiye karşıtı bir tutum sergiliyor.

Sevakin adası için Sudan’a darbe

Son 5 yılda olağan üstü gelişen Türkiye Sudan ilişkileri ABD’yi rahatsız eden konulardan biriydi. Sudan ekonomisinde Türkiye’nin yüzde 5’e yükselen ihracat payına, Ömer El Beşir yönetiminin Sudan’a ait Sevakin adasını Türkiye’ye kiralaması da eklenince olanlar oldu. Mısır darbecisi Abdulfettah El Sisi’nin sınıf arkadaşı da olan Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Sudan’ın 30 yıllık Beşir yönetimini darbeyle devirdi. Türkiye’nin 500 milyon doların üzerinde yatırımı bulunan Sudan, tarım ve yeraltı zenginlikleri bakımından Afrika’nın en önemli ülkelerinden biriydi. Emperyalist ABD, Sudan’a el uzatan Türkiye’den intikamını el uzattığı Sudan’da darbe yaptırarak aldı.

Katar’da başarılı olamadı

Türkiye ile özellikle ticari alanda büyük işbirliğine giden Katar yönetimini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden kurduğu kumpaslarla devirmeye çalışan ABD, Türkiye’nin kararlı tutumuyla başarıya ulaşamadı. ABD’nin ekonomik saldırıları karşısında her daim desteğini gördüğü kardeş ülke Katar’ı yalnız bırakmayan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, geçtiğimiz yıl Katar’da sahneye konulmak istenen darbe girişimi yaptığı stratejik hamlelerle boşa çıkardı. Büyük şeytan ABD, Türkiye’nin dostlarına karşı başlattığı bir darbe girişiminde başarısızlığa uğradı.

Maduro’nun Türkiye aşkı ABD’yi kudurttu

Petrol rezervinde dünyada 1. sırayı alan Latin Amerika ülkesi Venezuela da Türkiye yakınlaşmasının bedelini ödeyen ülkelerden. Özellikle son 3 yılda Türkiye Venezuela arasında yaşanan sıkı ilişkiler ABD’nin dikkatinden kaçmadı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Türkiye ve Erdoğan hayranlığı, petrol zengini Venezuela’nın adeta kabusu oldu. Büyük şeytan ABD, Filistin’in haklarını savunan, ABD’nin zalimliklerine karşı hakkı haykıran ve Türkiye’nin “Dünya 5’ten büyüktür” isyanına destek veren Venezuela yönetimini devirmek için kendisine kukla bulmakta zorlanmadı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jan Guaido’yu darbe lideri olarak tanıdığını duyuran ABD, Maduro yönetimini ve Maduro’ya sahip çıkan Venezuela halkını pes ettirmek için başta ekonomik saldırılar olmak üzere her yolu deniyor. Türkiye’ye karşı giriştiği darbelerde başarısız olan büyük şeytan ABD, Türkiye’nin yakınlaştığı ülkeleri istikrarsızlaştırarak Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyor.