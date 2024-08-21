Kahrol İsrail! Filistin'den gelen haber Müslümanların yüreğini yaktı
Bebek katili İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli şehit oldu.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 4 Filistinlinin şehit olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 şehit olmuştu.
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