  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahreden olay: Silahını temizlerken 10 yaşındaki oğlunu öldürdü
Yerel

Kahreden olay: Silahını temizlerken 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

Bolu'da bir baba silahını temizlediği esnada, yanlışlıkla ateş alması sonucu 10 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Talihiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:32:00 - 2021-11-26 17:36:06
Kahreden olay: Silahını temizlerken 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

Bolu'da bir babanın silah tutkusu oğlunun katili olmasıyla son buldu. Silahını temizlemek üzere eline alan adam, bir anlık hata ile ateşlenmesine sebep oldu. O esnada babasıyla aynı odada olan küçük çocuk, kurşunun hedefi oldu. Talihiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanlar içinde kaldı

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.’nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...
Ekonomi

Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...

İslam Memiş, son dönemde çıkış trendinde olan altın fiyatları için çarpıcı bir açıklamada bulundu. ABD Merkez Bankası FED'in 2022 yılında fa..
İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı
Teknoloji

İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı

STM tarafından üretilen Döner Kanatlı Gözcü İnsansız Hava Aracı (İHA) TOGAN, İnsansız Kara Aracı (İKA) GÖLGE SÜVARİ’ye entegre edildi...
Süper Lig Lideri, kalecisiyle uzatıyor
Spor

Süper Lig Lideri, kalecisiyle uzatıyor

Süper Lig'de fırtınalar estiren namağlup lider Trabzonspor, bu başarının mimarlarından olan ve Avrupa kulüplerinin radarına takılan kaleci U..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay