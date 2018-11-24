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Kahreden haber... İsyan ettiren detay

Bingöl’de meydana gelen kaza isyan ettirdi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Anne-kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:06
Kahreden haber... İsyan ettiren detay

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğiş'geçe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELMİŞ

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:06
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