Kahramanmaraş'tan acı haber! Şehidimiz var
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerine düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit oldu.
Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı
Özel harekat polislerinin otele düzenlediği operasyonla şüpheli yakalandı.
1 polisi şehit eden saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.