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Gündem Kahramanmaraş'tan acı haber! Şehidimiz var
Gündem

Kahramanmaraş'tan acı haber! Şehidimiz var

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerine düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:12:00 - 2020-12-03 14:09:38
Kahramanmaraş'tan acı haber! Şehidimiz var

Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı

Özel harekat polislerinin otele düzenlediği operasyonla şüpheli yakalandı.

1 polisi şehit eden saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Yusuf avcioglu

Cinayetten aranan iki şüpheli öldürdükleri adamı öldürmeden önce ellerini ve ayakları bağlayıp öldürüyorlar.Firari olan bu şahısların Emniyete kimlik bilgisi düşünce iki memur kardeşimiz böyle bir vakkaya cevre güvenliği sağlanmadan destek olmadan müdahale etmeye gidiyor.sanırsınız tarım kooperatiflerine borcunu ödemeyen çiftçinin yakalanıp savcılığa sevkedilmesi olayı.derhal bu birimde çalışan arkadaşlaŕı yeniden eğitmek ve aynı zamanda bu olaya dahil olan amirlerin sözleşmelerini iptal edip soruşturma açılmalı.masa başından bu işler olmaz .sen iki gariban memur git yakala getir .bir ölü bir yaralı .süleyman soylu gereğini yap.
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vatandaş

Geberdin terörist şerefsizi yaşatmayın...
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