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Aktüel Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü
Aktüel

Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:50:35 -
Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı av malzemesi satışı yaptığı iş yerinde silahla vurarak yakalayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kendisini gözaltına almaya gelen emniyet güçlerine silahla ateş ederek 1 polisi şehit edip 1 polisi de yaralayan daha sonra olay yerinden kaçıp kentteki bir av malzemesi satan iş yerine mermi almak için gittiği belirtilen M.K'yı iş yerinde silahla vurarak yakalayan A.P. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı yaralı yakalanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç. de gözaltına alınmıştı.



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