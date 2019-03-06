Kahramanmaraş’ta yoğun sis Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabahtan itibaren etkisini gösteren sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi.Trafikte sürücülerin zorlanmamaları için polis ekipleri yollarda önlemler aldı. Sisli havanın gün içerisinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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