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Kahramanmaraş’ta yaya önceliği bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığının 2019’u “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Önceliği Yılı” ilan etmesinin ardından yayalarda oluşan yanlış algılarla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
Kahramanmaraş’ta yaya önceliği bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığının 2019’u “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Önceliği Yılı” ilan etmesinin ardından yayalarda oluşan yanlış algılarla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.


Trafikte yaya önceliği ilan edilen 2019 yılının ilk aylarından itibaren trafikte kontrollü ve ışıklı geçitlerde dahi yayaların, önceliğin kendilerinde olduğunudüşünerek ışıklara riayet etmemesi ve yanlış anlaşılmaların oluşması üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları yayalara bilgilendirme çalışması yaptı.


Öğle vakti, 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, yayaların ulusal ve yerel medyada yayınlanan kamu spotlarının yanlış anlamalar olduğu ve ışıklı kavşaklarda, kırmızı ışıkta durmaları ve yeşil ışıkta geçmeleri yönünde bilgilendirme, eğitim çalışması yapıldı.


Bir saat süren uygulamada yaklaşık 300 kişiye bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
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