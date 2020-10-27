Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Pazarcık ilçesinde şüpheli araç ve adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 fişek ele geçirdi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.