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Gündem Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 18:27:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik son on günde gerçekleştirilen 15 operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 12'si tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

 

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