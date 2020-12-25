  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:22:25 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, H.D.K. (25), İ. K.(21), T.Ş. (31), B.Ş.(18), S.Ş.(28), Ö.Y. (21), K.Ö.(23) ve S.D'nin (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi
Dünya

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Dün bölgede bulunan bazı adalara ziyaret düzenleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kons..
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay