Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, şüpheliler E.K, M.A.Y, M.B, Ş.P, M.B, F.Ş. ve H.T.S'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında 4 bin 872 satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.