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Kahramanmaraş'ta üretilen 12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:47:51 -
Kahramanmaraş'ta üretilen 12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 12 bin keklik, 12 ilde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonundan yetiştirilen ve nesli tehlike altında olan 12 bin kınalı keklik, "Kınalı Keklik Tahsis Programı" kapsamında Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, Muğla, Karaman, Antalya ve Denizli'ye gönderildi.

Keklikler, söz konusu iller ve Kahramanmaraş'ta da doğaya bırakıldı.

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