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Aktüel Kahramanmaraş'ta üretici kadınların ilk ihracatı İngiltere'ye
Aktüel

Kahramanmaraş'ta üretici kadınların ilk ihracatı İngiltere'ye

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:43:25 -
Kahramanmaraş'ta üretici kadınların ilk ihracatı İngiltere'ye

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye öncülüğünde bir araya gelen üretici kadınlar, internet üzerinden ilk yurt dışı satışlarını İngiltere'ye gerçekleştirdi.

Elbistan Belediyesince kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla, ilçede "tanzim satış noktası" oluşturuldu. Ağırlıklı olarak kırsal mahallelerdeki kadınların ürettikleri ev salçası, nohut, tarhana ve ay çekirdeği gibi ürünlerin internet üzerinden de satışı gerçekleştiriliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, amaçlarının yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyatla ürüne ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Evlerde üretilen organik ürünleri internet üzerinden de pazarlamaya başladıklarını aktaran Gürbüz, ürünlere hem yurt içinden hem de yurt dışından talep olduğunu ifade etti.

Gürbüz, bu taleplerin kendilerini ve üretici kadınları mutlu ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Yurt içinde değişik şehirlerde yaşayan vatandaşlar telefonla irtibat kurduğu belediye görevlilerine sipariş geçerken, yurt dışında yaşayan Türkler de tanzim satış mağazasının online hizmetlerinden sipariş geçmeye başladı. Yurt dışına ilk satışlar da İngiltere'ye yapıldı. Vatandaşların siparişleri kargo yapılarak adreslerine gönderildi. Elbistan Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın evde üretmiş oldukları organik ürünleri öncelikle iç piyasayla buluşturduk. Bunun duyulmasıyla beraber de yurt dışındaki yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ve derneklerimiz bizimle irtibata geçerek Elbistan'da üretilen kendi damak tatlarına uygun ürünlerin yurtdışına da gönderilmesini istediler. İlk yurt dışı siparişimizi İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızdan aldık."

Gürbüz, ürünlerin dünya pazarına açılabilmesinin son derece mutluluk verici bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

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